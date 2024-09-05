طقس خريفي على الجبال .. واحتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية

يؤثر على لبنان طقس صيفي متقلب قليلاً، يترافق مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية.



ويبقى الطقس على حاله اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون حارة قليلاً نهاراً على الساحل ومعتدلة نهارا في المناطق الجبلية، ومائلة الى البرودة ليلاً، فيما يكون الطقس اشبه بطقس خريفي على الجبال.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار خفيفة ومحلية او رذاذ شمالاً

- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة : غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال امطار متفرقة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



السبت : غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال أمطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.