طقس صيفي متقلب واحتمال تساقط امطار محلية...

لا يزال لبنان يشهد طقسا صيفيا متقلبا قليلاً مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية. ويستمر الطقس متقلباً في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون حارة قليلاً نهاراً على الساحل ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً، فيما الطقس أشبه بطقس خريفي على الجبال.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار خفيفة ومحلية او رذاذ شمالاً

- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال امطار متفرقة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الاحد: غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال أمطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.