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إليكم طقس الـweekend

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-09-07 | 02:10
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إليكم طقس الـweekend
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إليكم طقس الـweekend

يؤثر على لبنان طقس متقلب قليلاً، يترافق مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية، يستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.

وبالتزامن، تبقى درجات الحرارة الحارة مستقرة خلال النهار على الساحل ومعتدلة ومائلة الى البرودة ليلاً ، فيما الطقس اشبه بطقس خريفي على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و32 بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار خفيفة ومحلية او رذاذ شمالاً
- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال امطار متفرقة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

الاثنين: غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال أمطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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حال الطقس

الـweekend

طقس صيفي متقلب واحتمال تساقط امطار محلية...
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