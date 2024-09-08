الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-09-08 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد يخرقه احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة ومحلية خصوصا في الشمال، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تستمر حارة نهاراً على الساحل ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لأمطار خفيفة ومحلية أو رذاذ شمالاً
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً، وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٣درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

لبنان

طقس

الحرارة

أمطار

إليكم طقس الـweekend
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-08-23

طقس لبنان صيفيّ ودرجات الحرارة مرتفعة

LBCI
حال الطقس
2024-08-19

طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-08-18

طقس لبنان صيفيّ معتاد ودرجات الحرارة مستقرة

LBCI
حال الطقس
2024-07-27

طقس لبنان صيفيّ رطب وحار واستقرار بدرجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-09-07

إليكم طقس الـweekend

LBCI
حال الطقس
2024-09-06

طقس صيفي متقلب واحتمال تساقط امطار محلية...

LBCI
حال الطقس
2024-09-05

طقس خريفي على الجبال .. واحتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية

LBCI
حال الطقس
2024-09-04

طقس صيفي متقلب وأشبه بخريفي على الجبال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:38

الوكالة الوطنية للاعلام: دبابة "ميركافا" أطلقت قذيفة على عيتا الشعب

LBCI
أخبار دولية
2024-09-05

هذا ما أكده مصدر في حماس للـLBCI بشأن محور فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا

LBCI
أخبار لبنان
13:17

الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوبا... مسيرة تستهدف سيارة للدفاع المدني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا

LBCI
رياضة
13:41

لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً

LBCI
رياضة
13:39

اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...

LBCI
أخبار دولية
13:23

العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:21

كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...

LBCI
موضة وجمال
05:50

جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)

LBCI
منوعات
12:30

العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)

LBCI
منوعات
11:24

بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!

LBCI
منوعات
08:03

امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"

LBCI
آخر الأخبار
14:03

وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه

LBCI
أخبار دولية
05:40

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More