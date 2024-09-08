استقرار نسبي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد يخرقه احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة ومحلية خصوصا في الشمال، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تستمر حارة نهاراً على الساحل ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لأمطار خفيفة ومحلية أو رذاذ شمالاً

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً، وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٣درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.