احتمال تساقط امطار... ودرجات الحرارة مستقرة قبل الخميس

يسيطر طقس معتاد على لبنان مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية خصوصًا شمالًا.



وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا قبل ان ترتفع الخميس قليلًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيفة ومحلية او رذاذ خصوصًا جبلًا وشمالًا

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار خفيف متفرقة خصوصًا جبلًا وشمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الاربعاء:

قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

