ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل

يؤثر على لبنان طقس حار، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا غداً لتعود وتنخفض بعد غد الجمعة.



ويكون طقس اشبه بطقس خريفي بين يومي الاحد والاثنين، مع احتمال تساقط امطار محلية صباح الاثنين وتسجيل نشاط بسرعة الرياح.



اما على المدى البعيد، فقد يضرب لبنان منخفض جوي ممطر اولى ايام فصل الخريف في حال ثبات التوقعات.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الجمعة : قليل السحب الى غائم جزئيا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.