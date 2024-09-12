طقس أشبه بالخريفي... هذه تفاصيله

تؤثر كتل حارة جافة ومغبرة على لبنان اليوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. وتنكفىء هذه الكتل سريعة الحركة غدًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة من جديد وارتفاع الرطوبة في طبقات الجو. طقس اشبه بطقس خريفي بين الاحد والاثنين مع احتمال امطار محلية خلصة صباح الاثنين ونشاط بسرعة الرياح.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٤ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ٢٠ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد/مغبر قليلًا

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: قليل السحب الى غائم جزئيًا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



السبت: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س