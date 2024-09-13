انخفاض ملحوظ وتدريجيّ في درجات الحرارة

تنكفئ الكتل الحارة، التي اثرت على لبنان مع انخفاض ملحوظ وتدريجيّ في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة في طبقات الجو.



ويتشكّل منخفض جويّ ويتمركز فوق البحر الأسود، فيحوّل الطقس شرق المتوسط، إلى خريفيّ بين الأحد والثلاثاء.



ويرتفع احتمال تساقط أمطار محلية، خصوصًا صباح الاثنين والثلاثاء.



ونشهد نشاطًا في سرعة الرياح.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شرقية تتحول غربية خلال النهار ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



الاحد:

غائم جزئيًا إلى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا خصوصًا شمالًا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.