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انخفاض اضافي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار محلية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-09-14 | 01:33
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انخفاض اضافي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار محلية
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انخفاض اضافي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار محلية

يؤثر على لبنان طقس معتاد اليوم، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة في طبقات الجو. 

من جهة أخرى، يتشكل منخفض جوي ويتمركز بعيدا فوق البحر الأسود فيحول طقس شرق المتوسط الى خريفي بين الأحد والثلاثاء مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا صباح الإثنين والثلاثاء ونشاط بسرعة الرياح. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً
- الرياح: شرقية تتحول جنوبية غربية خلال النهار ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية خفيفة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خصوصا صباحاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
 
 
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