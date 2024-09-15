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الطقس يتحول الى خريفي... واحتمال تساقط أمطار محلية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-09-15 | 03:55
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الطقس يتحول الى خريفي... واحتمال تساقط أمطار محلية
يتشكل منخفض جوي ويتمركز بعيدا فوق البحر الأسود فيؤثر على لبنان بفعالية ضعيفة ويحول طقس الشرق المتوسط الى خريفي بين اليوم والأربعاء مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا صباح غد الاثنين والثلاثاء ونشاط بسرعة الرياح.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس ويتحول الى غائم جزئياً مع احتمال خفيف (٢٠٪) لبعض الأمطار المحلية خصوصا جنوب ووسط البلاد
- الرياح: شرقية تتحول الى جنوبية غربية خلال النهار، معتدلة تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً أحيانا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (حوالي المتر ونصف المتر شمالاً) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خصوصا صباحاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة نهاراً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
*
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