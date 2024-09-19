طقس خريفي لغاية الاثنين

ما زال لبنان تحت تأثير كتل رطبة متمركزة فوق تركيا والبحر الاسود والطقس اشبه بطقس خريفي يستمر في الايام المقبلة لغاية الاثنين مع استمرار احتمال لبعض الامطار المحلية واستقرار بدرجات الحرارة ونشاط بسرعة الرياح خاصة جبلاً وشمالا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:





- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر



-الجو : غائم جزئياً الى غائم مع احتمال بعض الامطار المحلية بعد الظهر



- الرياح : جنوبية غربية خلال معتدلة تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٥ ٪

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa



- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً أحيانا بسبب الضباب



- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (حوالي المتر ) الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.







أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:





الجمعة : غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف حدا لامطار محلية خفيفة خاصة صباحاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س







السبت : غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار محلية خفيفة نهاراً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٢٩ ساحلا وبين ١١ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س