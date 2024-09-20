احتمال تساقط الامطار مستمر... وهذا موعد عودة الاستقرار

لا يزال لبنان تحت تأثير كتل رطبة متمركزة فوق تركيا والبحر الاسود والطقس اشبه بطقس خريفي يستمر في الايام المقبلة لغاية الاثنين، مع استمرار احتمال تساقط بعض الامطار المحلية وانخفاض بدرجات الحرارة ونشاط بسرعة الرياح خصوصا جبلاً وشمالا.



ومن المتوقع أن يعود الاستقرار منتصف الاسبوع المقبل مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً أحيانا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (حوالي المتر ) الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف جدا لتساقط أمطار محلية خفيفة خصوصا صباحاً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خصوصا شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الاحد: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار محلية خفيفة نهاراً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خصوصًا شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.