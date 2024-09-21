طقس خريفيّ يسيطر على لبنان..

ما زال لبنان يتأثّر بكتل رطبة متمركزة فوق تركيا والبحر الاسود، مع احتمال لبعض الامطار المحلية بالاضافة الى نشاط بسرعة الرياح خاصة جبلاً وشمالا، قبل عودة الاستقرار منتصف الاسبوع المقبل وارتفاع درجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً واحتمال امطار محلية خفيفة

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا و في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً أحيانا بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (حوالي المتر) الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.



الاحد: غائم مع تشكل ضباب وأمطار محلية مع برق ورعد تشتد احياناً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الاثنين: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب وامطار محلية خفيفة نهاراً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س