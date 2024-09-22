بعد الكتل الرطبة الخريفيّة...عودة للاستقرار

ما زال لبنان يتأثر بكتل رطبة متمركزة فوق تركيا والبحر الاسود حيث يكون الطقس خريفيًا ممطرًا احياناً ولغاية يوم غد الاثنين، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضًا وتزداد سرعة الرياح خاصة جبلاً وشمالا، ثم يعود الاستقرار تدريجياً يوم الثلاثاء مع ارتفاع درجات الحرارة منتصف الاسبوع.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأحد:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً الى غائم وتتساقط امطار رعدية متفرقة تشتد في بعض المناطق

- الرياح : جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا و في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : متوسط يسوء جبلاً أحيانا بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (حوالي المتر ) الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.



الاثنين: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب وامطار محلية خفيفة نهاراً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا شمالا وفي الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء: غائم جزئياً مع تشكل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كم/س