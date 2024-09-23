عودة الاستقرار الثلاثاء وارتفاع في درجات الحرارة

تؤثّر كتل رطبة متمركزة فوق تركيا والبحر الأسود على لبنان.



ويسيطر طقس خريفيّ مع احتمال تساقط امطار احيانًا وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط بسرعة الرياح خصوصًا جبلًا وشمالًا.



ويعود الاستقرار الثلاثاء، مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة، منتصف الأسبوع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٦ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا الى غائم وتتساقط أمطار رعدية متفرقة تشتد في بعض المناطق

- الرياح: جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالًا و في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلاً أحيانا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (حوالي المتر) الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع تشكل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كم/س



الأربعاء:

قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢١ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كم/س