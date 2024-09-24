استقرار في الأحوال الجوية لأيّام عديدة

انخفضت الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية وسيطر استقرار في الأحوال الجوية لأيّام عديدة.



ويترافق هذا الاستقرار مع عودة إلى الارتفاع في درجات الحرارة.



ويُشار إلى غياب المنخفضات الممطرة على المدى القريب.



ويُتوقع حلول كتل حارة مطلع الاسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محليّ

- الرياح: شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء قليلًا جبلًا وأحيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأربعاء:

غائم جزئيًا مع تشكل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س



الخميس:

قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س