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استقرار بالأحوال الجوية لغاية مساء السبت...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-09-25 | 02:34
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استقرار بالأحوال الجوية لغاية مساء السبت...
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان مرتفع جوي يترافق مع كتل جافة وانخفاض الرطوبة بطبقات الجوّ ويؤدي ذلك الى استقرار بالأحوال الجوية لغاية مساء السبت.
ويترافق هذا الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرياح: شرقية ليلاً تتحول الى شمالية غربية نهاراً، ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر. أما الرياح فشرقية ليلاً تتحول الى شمالية غربية نهاراً، ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س
الجمعة:
الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر. أما الرياح فشرقية ليلاً تتحول الى شمالية غربية نهاراً، ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
*
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