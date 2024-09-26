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ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-09-26 | 00:35
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ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
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ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يترافق مع كتل جافة وانخفاض الرطوبة بطبقات الجوّ، ويؤدي ذلك الى استقرار بالأحوال الجوية لغاية السبت.

ويترافق هذا الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرياح: شرقية ليلاً تتحول الى شمالية غربية نهاراً، ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨. 

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠  درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر. أما الرياح فشرقية ليلاً تتحول الى شمالية غربية نهاراً، ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.

السبت: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر. أما الرياح فشرقية ليلاً تتحول الى شمالية غربية نهاراً، ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
 
 
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