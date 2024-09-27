في الايام المقبلة... استقرار في الأحوال الجويّة

يستقرّ طقس لبنان وترتفع درجات الحرارة في الايام المقبلة، فيما تتكوّن كتل جافة وتكون الرطوبة منخفضة بطبقات الجوّ حتى يوم الاثنين المقبل.

يلي هذا الاستقرار منخفض جويّ من المتوقع ان يتمركز فوق تركيا والبحر الاسود ويؤدي الى طقس خريفي ممطر احياناً، مع انخفاض بدرجات الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الجمعة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب

- الرياح : شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨



السبت: قليل السحب مع تشكل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



الاحد: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س