طقس الـweekend مستقرّ ..قبل منخفض جويّ وأمطار متفرّقة

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ حتى يوم الاثنين، يلي هذا الاستقرار منخفض جويّ من المتوقع ان يتمركز فوق تركيا والبحر الاسود ويؤدي الى طقس خريفي ممطر احياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب

- الرياح : شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س