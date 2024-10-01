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المنخفض الجوي إلى انكفاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
2024-10-01 | 01:41
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المنخفض الجوي إلى انكفاء... هذه التفاصيل
منخفض جوي متمركز فوق شمال البحر الاسود واطرافه الجنوبية ستؤثر على شرق المتوسط ولبنان ويؤدي الى طقس خريفي ممطر احيانًا وانخفاض الحرارة ورياح نشطة اليوم وغدًا ينكفىء هذا المنخفض تدريجيًا غدًا مع عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم وممطر احيانًا خاص صباحًا ومساءً
- الرياح: غربية قوية خاصة شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٥ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: سيء خاصة جبلًا
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: غائم جزئيًا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط امطار متفرقة صباحًا ثم يستقر الطقس مع تقدم الوقت والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٧ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية نشطة خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
الخميس: مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٧ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول شمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
الجوي
انكفاء...
التفاصيل
في اليومين المقبلين: تساقط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
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