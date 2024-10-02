المنخفض الجوي ينكفئ اليوم...

ينكفئ اليوم وبشكل تدريجي المنخفض جوي الذي يؤثر حالياً على لبنان مع عودة الاستقرار بالاحوال الجوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في الايام المقبلة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٢٨ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال تساقط امطار متفرقة صباحا ثم يستقر الطقس مع تقدم الوقت

- الرياح: جنوبية غربية معتدلة خاصة شمالاً خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: سيء خاصة جبلا

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: مستقر غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و٢٨ ساحلا وبين ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٧ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الجمعة: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٧ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.