إليكم حال الطقس في لبنان...

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



يؤثر على منطقتنا مرتفع جوي، فيما الطقس المتوقع في لبنان خريفي مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر-الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨.الطقس قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً، وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.