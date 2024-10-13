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طقس بداية الأسبوع... هذه تفاصيله
حال الطقس
2024-10-13 | 01:31
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طقس بداية الأسبوع... هذه تفاصيله
ما زال مرتفع جوي يؤثر على منطقتنا والطقس المتوقع في لبنان خريفي مستقر اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، تشكل ضباب جبلًا وتساقط رذاذ محلي.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب
- الرياح: شرقية ليلًا وصباحًا تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
الثلاثاء: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
*
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