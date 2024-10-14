الطقس يتقلّب قليلاً الأربعاء... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس خريفي رطب ومستقر نسبياً اليوم وغدا مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما يصبح الطقس متقلبا قليلاً يوم الأربعاء.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي

- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بفعل الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط مطر محلي خصوصا في الداخل ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.