متقلب قليلا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان طقس خريفي رطب ومستقر نسبياً، اذ يتقلب قليلاً اليوم ولغاية يوم الخميس مع استقرار بدرجات الحرارة التي من المتوقع أن تبدأ بالانخفاض بدءا من الخميس.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي

- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بفعل الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الخميس: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط مطر محلي خصوصا في الداخل ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٧ درجة بقاعاً، بين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.