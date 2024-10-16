طقس خريفي رطب ومتقلب يؤثر على لبنان

طقس خريفي رطب ومتقلب قليلاً يؤثر على لبنان اليوم وغدا الخميس مع استقرار بدرجات الحرارة التي من المتوقع ان تبدأ بالانخفاض بشكل ملحوظ ابتداءامن الغد، فيما لا منخفضات وأمطار شاملة في مرتقبة في المدى القريب، وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس يتحول الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ او مطر محلي بعد الظهر

- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بفعل الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس :غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطارمحلية خاصة في الداخل وشمالا مع برق ورعد، والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.



الجمعة : يتحول الطقس الى مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي: ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.