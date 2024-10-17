بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

يؤثر طقس خريفي رطب ومتقلب قليلاً على لبنان اليوم مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة فيما لا منخفضات وأمطار شاملة في المدى القريب.



في تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ او مطر محلي بعد الظهر

- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلا بفعل الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة : يتحول مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



السبت : مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س