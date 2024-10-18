الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-10-18 | 02:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend
يسيطر على لبنان طقس خريفي مستقر يستمر حتى الايام المقبلة.
ويؤثر لاحقا على البلد انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، وسط غياب أمطار شاملة في المدى القريب.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ او مطر محلي بعد صباحاً يتحول صافي ليلاً
- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بفعل الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ .
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت
: يتحول إلى مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي: ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
الاحد
: مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
مستقر
يرافقنا
الـweekend
بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-09-28
طقس الـweekend مستقرّ ..قبل منخفض جويّ وأمطار متفرّقة
حال الطقس
2024-09-28
طقس الـweekend مستقرّ ..قبل منخفض جويّ وأمطار متفرّقة
0
حال الطقس
2024-08-17
طقس الـweekend: درجات حرارة مستقرة ورطوبة مرتفعة
حال الطقس
2024-08-17
طقس الـweekend: درجات حرارة مستقرة ورطوبة مرتفعة
0
آخر الأخبار
2024-10-14
نقيب الصيادلة للـ LBCI: الوضع نوعاً ما مستقرّ و80% من الادوية متوفرة ويجب سحب الأدوية من الصيدليات المقفلة
آخر الأخبار
2024-10-14
نقيب الصيادلة للـ LBCI: الوضع نوعاً ما مستقرّ و80% من الادوية متوفرة ويجب سحب الأدوية من الصيدليات المقفلة
0
اقتصاد
2024-10-11
بحصلي يطمئن: المواد الغذائية متوفرة بكثرة والأسعار مستقرة
اقتصاد
2024-10-11
بحصلي يطمئن: المواد الغذائية متوفرة بكثرة والأسعار مستقرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-10-17
بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-10-17
بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-10-16
طقس خريفي رطب ومتقلب يؤثر على لبنان
حال الطقس
2024-10-16
طقس خريفي رطب ومتقلب يؤثر على لبنان
0
حال الطقس
2024-10-15
متقلب قليلا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-10-15
متقلب قليلا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2024-10-14
الطقس يتقلّب قليلاً الأربعاء... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2024-10-14
الطقس يتقلّب قليلاً الأربعاء... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
0
آخر الأخبار
00:22
"المقاومة الإسلامية": استهدفنا للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى بصلية صاروخية كبيرة
آخر الأخبار
00:22
"المقاومة الإسلامية": استهدفنا للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى بصلية صاروخية كبيرة
0
آخر الأخبار
03:20
وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي
آخر الأخبار
03:20
وزير الصحة: كنا طالبنا منحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم وتقوية الامن الصحي في لبنان وتم قبول الطلب الامر الذي سيحسّن أمننا الصحي
0
آخر الأخبار
2024-10-09
الجميل لحوار المرحلة : “حزب الله” أخذ لبنان إلى الحرب في حين كنّا نطالبه بفصل مسار لبنان عن مسار غزة ومضى من دون أن يطلب رأي اللبنانيين جميعهم
آخر الأخبار
2024-10-09
الجميل لحوار المرحلة : “حزب الله” أخذ لبنان إلى الحرب في حين كنّا نطالبه بفصل مسار لبنان عن مسار غزة ومضى من دون أن يطلب رأي اللبنانيين جميعهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:53
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
02:53
القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
02:51
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:51
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول البريكس في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بصراع على السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول البريكس في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بصراع على السلطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العراق فتح أبوابه للبنانيين.. والعراقيون يخافون توطينهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العراق فتح أبوابه للبنانيين.. والعراقيون يخافون توطينهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من صيدا صرخة نازحين بحاجة الى عناية خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من صيدا صرخة نازحين بحاجة الى عناية خاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حل نقص المياه في مراكز اللجوء… لدى وزارة المال!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حل نقص المياه في مراكز اللجوء… لدى وزارة المال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تطور في الموقف الأميركيّ حيال العدوان الاسرائيليّ على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تطور في الموقف الأميركيّ حيال العدوان الاسرائيليّ على لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
2
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
3
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
4
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
5
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
6
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
7
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
أخبار لبنان
03:20
ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان
8
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More