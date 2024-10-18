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طقس مستقر يرافقنا في الـweekend

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-10-18 | 02:14
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طقس مستقر يرافقنا في الـweekend
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طقس مستقر يرافقنا في الـweekend

يسيطر على لبنان طقس خريفي مستقر يستمر حتى الايام المقبلة.

ويؤثر لاحقا على البلد انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، وسط غياب أمطار شاملة في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ او مطر محلي بعد صباحاً يتحول صافي ليلاً
- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بفعل الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ .

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: يتحول إلى مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي: ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

الاحد: مستقر قليل السحب والحرارة تكمل انخفاضها وتتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

مستقر

يرافقنا

الـweekend

بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
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