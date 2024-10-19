طقس خريفيّ مستقر وانخفاض تدريجيّ في درجات الحرارة

يسيطر طقس خريفيّ مستقر كليًا على لبنان اليوم وفي الأيّام المقبلة مع انخفاض تدريجيّ في درجات الحرارة، فيما لا تساقط أمطار شاملة في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٥ و٢٣ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- الرياح: شرقية ليلًا وصباحًا تتحول شمالية ضعيفة نهارًا. وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأحد:

يتحول مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢٣ بقاعًا وبين ١١ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.



الإثنين:

مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢٣ بقاعًا وبين ١٠ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.