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مرتفع جويّ يسيطر على لبنان.. ولا أمطار في المدى القريب
حال الطقس
2024-10-21 | 00:25
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مرتفع جويّ يسيطر على لبنان.. ولا أمطار في المدى القريب
يسيطر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس خريفي مستقر كلياً اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة، ولا منخفضات أو أمطار شاملة في المدى القريب.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ٧ و ٢١ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس
- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : متوسط الموج (٥٠ ~ ١٠٠ سم ) وحرارة سطح المياه ٢٧
الثلاثاء:
مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٥ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الأربعاء:
مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٦ ساحلا وبين ٥ و ٢١ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
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