استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤدي مرتفع جوي مداري ضخم الى طقس خريفي مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



ويذكر ألا منخفضات ولا أمطارا شاملة في المدى القريب على الأقل لغاية آخر الشهر الحالي.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٧ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية نشطة نهارا. وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س خصوصا في الجنوب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ ~ ١٢٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٥ و٢٠ درجة بقاعاً، بين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الخميس: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٥ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.