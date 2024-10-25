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طقس خريفي مستقر.. وخطر انتشار الحرائق مستمر

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-10-25 | 01:45
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طقس خريفي مستقر.. وخطر انتشار الحرائق مستمر
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طقس خريفي مستقر.. وخطر انتشار الحرائق مستمر

يؤثر على لبنان طقس خريفي مستقر كلياً يستمر لغاية نهاية الشهر الحالي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار خطر انتشار الحرائق.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٨ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس يتخلل الجو سحب عالية
- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية نشطة في بعض المناطق نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س خاصة جنوباً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ١٥ و٤٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ 

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الاحد: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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