طقس خريفي مستقر.. وخطر انتشار الحرائق مستمر

يؤثر على لبنان طقس خريفي مستقر كلياً يستمر لغاية نهاية الشهر الحالي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار خطر انتشار الحرائق.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٨ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر- الجو: مشمس يتخلل الجو سحب عالية- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية نشطة في بعض المناطق نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س خاصة جنوباً- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ١٥ و٤٠ ٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.الاحد: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.