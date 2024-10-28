طقس خريفي مستقر حتى منتصف الأسبوع... وأمطار مرتقبة

يستمر الطقس الخريفي الجاف جدا والمستقر كلياً لغاية الاربعاء مع استمرار خطر انتشار الحرائق، يليه طقس خريفي متقلب لايام عدة مع انخفاض الحرارة واحتمال امطار محلية غير شاملة، وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس

- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س خاصة جنوباً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ١٥ و ٥٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س



الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س