المرتفع الجوي ينكفئ جزئياً الخميس

ما زال مرتفع جوّي يؤثر على لبنان بطقس خريفي جاف جداً مستقر كلياً لغاية غدا الاربعاء مع استمرار الرطوبة المتدنية وخطر انتشار الحرائق. ينكفئ هذا المرتفع جزئياً الخميس بعد الظهر ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة بطبقات الجو ويتحول الطقس الى خريفي متقلب ولعدة ايام واحتمال خفيف لأمطار محلية غير شاملة.



ويرتفع احتمال الامطار يوم الاحد، وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس

- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٢٠ و ٦٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.



الخميس: مشمس مع ظهور بعض السحب بعد الظهر مع احتمال ٢٠٪؜ لتساقط زخات مطر جبلاً وشرق البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.