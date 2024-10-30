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طقس الأيام المقبلة: خريفيّ متقلّب

حال الطقس
2024-10-30 | 01:20
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طقس الأيام المقبلة: خريفيّ متقلّب
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طقس الأيام المقبلة: خريفيّ متقلّب

يؤثر على لبنان مرتفع جوّي مع طقس خريفي جاف جدًا، ومستقر كلياً، حتى يوم الاربعاء، وتبقى الرطوبة متدنية ويبقى خطر اندلاع الحرائق مرتفعًا. 

هذا المرتفع ينكفئ جزئياً الخميس بعد الظهر، مما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة بطبقات الجو ويتحول الطقس الى خريفي متقلّب، ولايام عدّة مع احتمال خفيف لأمطار محلية وغير شاملة.

ويرتفع احتمال الامطار بين مساء السبت ويوم الاحد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم  والايام المقبلة:

الاربعاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨  و ٢٦ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً 
- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٢٠ و ٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الخميس: غائم جزئياً مع احتمال ٣٠ ~ ٤٠ ٪؜ لتساقط زخات مطر رعدي خاصة جبلاً وشرق البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الجمعة: غائم جزئيا مع ظهور بمع احتمال ٣٠ ~ ٤٠ ٪؜ لتساقط زخات مطر رعدي خاصة جبلاً وشرق البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الأيام

المقبلة:

خريفيّ

متقلّب

المرتفع الجوي ينكفئ جزئياً الخميس
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