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طقس خريفيّ متقلب لأيّام عديدة واحتمال تساقط الأمطار
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-10-31 | 02:29
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طقس خريفيّ متقلب لأيّام عديدة واحتمال تساقط الأمطار
كتل هوائية باردة نسبيًا فوق المنطقة تبدأ بالتأثير، بدءًا من اليوم وبشكل تدريجيّ.
وترتفع الرطوبة في طبقات الجو ويتحوّل الطقس إلى خريفيّ متقلب لأيّام عديدة واحتمال تساقط الأمطار المحلية وغير شاملة بعد ظهر اليوم ولغاية ظهر السبت.
ويرتفع احتمال تساقط الأمطار بين مساء السبت والأحد فيما تتساقط أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيًا مع احتمال ٣٠ ~ ٤٠ ٪ لتساقط امطار رعدية محلية خاصة جبلًا وشرق البلاد
- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
غائم جزئيًا مع احتمال ٣٠ ٪ لتساقط زخات امطار رعدية محلية بعد الظهر خصوصًا جبلًا وشرق البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٤ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول شمالية ضعيفة تنشط شمالًا
وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
السبت:
غير مستقر غائم جزئيًا الى غائم مع احتمال ٦٠ ٪ لتساقط امطار خصوصًا بعد الظهر تترافق مع عواصف رعدية وتشتد الامطار في بعض المناطق واولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢١ بقاعًا وبين ١٢ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وصباحًا تتحول جنوبية نشطة احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س
*
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