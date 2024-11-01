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احتمال تساقط أمطار اعتبارا من بعد ظهر اليوم...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-11-01 | 02:34
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احتمال تساقط أمطار اعتبارا من بعد ظهر اليوم...
بدأت كتل هوائية باردة نسبياً بالتأثير على منطقتنا وبشكل تدريجي، ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة بطبقات الجو ويتحول الطقس الى خريفي متقلب ولأيام عدة، مع احتمال لتساقط أمطار محلية وغير شاملة بعد ظهر اليوم ولغاية ظهر غدا السبت.
ويرتفع احتمال الامطار بين مساء غدا السبت ويوم الاحد، وتترافق مع برق ورعد وتشتد الأمطار على فترات، فيما تتساقط أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط.
تفاصيل طقس اليوم :
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٨ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ٢٠ ~ ٣٠ ٪ لتساقط امطار رعدية محلية خاصة جبلاً وشرق البلاد
- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: يتحول غير مستقر بعد الظهر غائم جزئيا الى غائم مع احتمال ٦٠ ٪ لتساقط امطار تترافق مع عواصف رعدية وتشتد الامطار في بعض المناطق واولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط ليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢١ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول جنوبية نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س.
الاحد: غير مستقر غائم جزئيا الى غائم مع احتمال ٦٠ ٪ لتساقط امطار تترافق مع عواصف رعدية وتشتد الامطار في بعض المناطق واولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٣ ساحلا وبين ٨ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٥ كم/س.
*
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