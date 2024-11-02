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طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-11-02 | 02:55
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طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل
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طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل

تؤثر كتل هوائية باردة نسبياً على منطقتنا وتؤدي الى ارتفاع الرطوبة بطبقات الجو ويتحول الطقس الى خريفي غير مستقر اليوم ظهرا وغدا مع أمطار متفرقة وعلى فترات تترافق مع برق ورعد وتشتد على فترات في بعض المناطق، فيما تتساقط أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط ٢٦٠٠ ~ ٢٧٠٠ متر. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٨ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً الى غائم والأمطار تتساقط خصوصا في القسم الثاني من النهار وتترافق مع عواصف رعدية وتشتد الأمطار في بعض المناطق
- الرياح: تتحول جنوبية غربية نشطة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غير مستقر وغائم جزئيا الى غائم مع احتمال ٦٠٪؜ لتساقط أمطار تترافق مع عواصف رعدية وتشتد الأمطار في بعض المناطق وتتساقط أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٥ كم/س.

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪؜ لتساقط أمطار محلية ودردات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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