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امطار رعدية متفرقة... واحتمال تساقط بعض الثلوج

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-11-03 | 02:13
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امطار رعدية متفرقة... واحتمال تساقط بعض الثلوج
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امطار رعدية متفرقة... واحتمال تساقط بعض الثلوج

تؤثر على منطقتنا كتل هوائية باردة، ليبقى بذلك الطقس خريفي غير مستقر اليوم وغدا، يترافق مع امطار رعدية متفرقة.

وتشتد الامطار على فترات خصوصا بعد الظهر وفي بعض المناطق، فيما تتساقط أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء وبعض المرتفعات.

ويعود الطقس إلى الاستقرار التام الاربعاء مع احتمال سيطرة منخفض جوي عالي الفعالية منتصف الشهر الحالي. 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: غير مستقر غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار تترافق مع عواصف رعدية وتشتد الامطار في بعض المناطق
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة احياناً نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ .

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠ ٪؜ لتساقط امطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٢٠ ٪؜ لتساقط امطار محلية جداً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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