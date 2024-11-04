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المنخفض الجوي يبدأ بالتراجع

حال الطقس
2024-11-04 | 02:29
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المنخفض الجوي يبدأ بالتراجع
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المنخفض الجوي يبدأ بالتراجع


يبدأ المنخفض الجوي بالتراجع اليوم فيما يستمر الطقس متقلب اليوم وغدا مع احتمال امطار محلية قبل عودة الاستقرار التام الاربعاء. 

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠ ~ ٥٠ ٪ لتساقط امطار محلية
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تتحول شرقية ليلاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ 

الثلاثاء : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٢٠ ٪ لتساقط امطار محلية جداً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٣ ساحلا وبين ١١ و ٢٠ بقاعاً وبين ٦ و ١٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢١ بقاعاً وبين ٦ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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