المنخفض الجوي يبدأ بالتراجع



يبدأ المنخفض الجوي بالتراجع اليوم فيما يستمر الطقس متقلب اليوم وغدا مع احتمال امطار محلية قبل عودة الاستقرار التام الاربعاء.



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠ ~ ٥٠ ٪ لتساقط امطار محلية

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تتحول شرقية ليلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٧٠ و ٩٥ ٪

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥



الثلاثاء : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٢٠ ٪ لتساقط امطار محلية جداً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٣ ساحلا وبين ١١ و ٢٠ بقاعاً وبين ٦ و ١٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاربعاء : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢١ بقاعاً وبين ٦ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س