درجات الحرارة ترتفع من جديد قبل عودة التقلبات الجوية

يتراجع المنخفض الجوي اليوم، ليعود الطقس إلى الاستقرار تدريجياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



ويستمر الاستقرار الجوي لغاية يوم السبت قبل عودة التقلبات الجوية بين الاحد والإثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٧ و ٢٠ بقاعاً وبين ١١ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية

- الرياح: تتحول شمالية غربية ضعيفة نهارا وشرقية ليلا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ ٧٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ .



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٨ ساحلا وبين ٧ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.