استقرار جويّ وارتفاع في درجات الحرارة وتدني الرطوبة لغاية السبت...

يسيطر استقرار جويّ وارتفاع في درجات الحرارة وتدني الرطوبة لغاية السبت.



وتعود التقلّبات الجوية بين الأحد والإثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢١ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس اجمالًا

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة نهارًا وشرقية ليلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس:



مستقر قليل السحب فيما تتكاثر السحب عصرًا مع تشكل ضباب، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٩ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢٣ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة:



غائم جزئيًا، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢١ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س