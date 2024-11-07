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الاستقرار الجوي يرافقنا لغاية السبت... إليكم تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-11-07 | 03:22
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الاستقرار الجوي يرافقنا لغاية السبت... إليكم تفاصيل الطقس
يسيطر على لبنان استقرار جوي لغاية يوم السبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة قبل عودة التقلبات الجوية بين الأحد والإثنين تترافق مع أمطار رعدية متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس اجمالاً وتتراكم السحب بعد الظهر مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي جبلاً
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة نهارا وشرقية ليلا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
السبت:
الطقس غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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