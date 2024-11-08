هكذا سيكون طقس الـWeekend...

يسيطر على لبنان استقرار جوي لغاية ظهر الأحد مع استقرار بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها) قبل عودة التقلبات الجوية بين الأحد والإثنين تترافق مع أمطار رعدية متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال الشاهقة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة نهارا وشرقية ليلا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس قليل السحب الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس غائم جزئياً ويتحول بعد الظهر الى ممطر أحياناً بشكل متقطع مع برق ورعد وتكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق إنما على فترات خصوصا على السواحل الجنوبية والوسطى. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، وبين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.