الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-11-08 | 02:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هكذا سيكون طقس الـWeekend...

يسيطر على لبنان استقرار جوي لغاية ظهر الأحد مع استقرار بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها) قبل عودة التقلبات الجوية بين الأحد والإثنين تترافق مع أمطار رعدية متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال الشاهقة. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة نهارا وشرقية ليلا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة. 

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس قليل السحب الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس غائم جزئياً ويتحول بعد الظهر الى ممطر أحياناً بشكل متقطع مع برق ورعد وتكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق إنما على فترات خصوصا على السواحل الجنوبية والوسطى. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، وبين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

لبنان

طقس

أمطار رعدية

الاستقرار الجوي يرافقنا لغاية السبت... إليكم تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-10-27

منخفض جوي محتمل منتصف الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
حال الطقس
2024-10-22

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
حال الطقس
2024-10-20

طقس خريفي مستقر يؤثر على لبنان... ولا منخفضات في المدى القريب

LBCI
حال الطقس
2024-10-16

طقس خريفي رطب ومتقلب يؤثر على لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-11-07

الاستقرار الجوي يرافقنا لغاية السبت... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-11-06

استقرار جويّ وارتفاع في درجات الحرارة وتدني الرطوبة لغاية السبت...

LBCI
حال الطقس
2024-11-05

درجات الحرارة ترتفع من جديد قبل عودة التقلبات الجوية

LBCI
حال الطقس
2024-11-04

المنخفض الجوي يبدأ بالتراجع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:34

سلطات الملاحة الإسرائيلية تعلن إقلاع أول طائرة لإعادة المشجعين من أمستردام

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-02

قصفٌ إسرائيليّ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ وحالة هدوء حذرة في صور

LBCI
آخر الأخبار
03:50

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين

LBCI
أخبار دولية
14:20

إسرائيل إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا: المسائل الامنية "تم توضيحها" مسبقا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:43

بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
03:33

العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع

LBCI
أخبار لبنان
03:25

في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني

LBCI
أخبار لبنان
03:23

الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...

LBCI
أخبار لبنان
14:35

جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته

LBCI
رياضة
14:11

نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:21

الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
14:31

منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم

LBCI
خبر عاجل
14:54

منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة

LBCI
خبر عاجل
14:42

منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام

LBCI
خبر عاجل
07:54

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح

LBCI
خبر عاجل
07:04

استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا

LBCI
أخبار لبنان
15:40

إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More