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منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-11-09 | 02:16
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منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
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منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يستمر الاستقرار الجوي لغاية ظهر غد الأحد مع استقرار بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها) قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي بين بعد ظهر الغد والإثنين.

ويترافق هذا المنخفض الجوي مع أمطار رعدية متفرقة تكون غزيرة مساء الأحد وتترافق مع برق ورعد واحتمال تساقط برد وتشكل سيول. وتنخفض درجات الحرارة وفيما تتساقط الثلوج على الجبال الشاهقة (٢٦٠٠متر). 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة نهارا وشرقية ليلا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة. 

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم جزئياً ويتحول بعد الظهر الى غير مستقر غائم وممطر بغزارة على فترات أحياناً مع برق ورعد وتساقط البرد وخطر تشكل سيول خصوصا على السواحل الجنوبية والوسطى. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، وبين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار محلية. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٥ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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