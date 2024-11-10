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امطار رعدية تنتظرنا... احتمال سيول وتساقط برد

حال الطقس
2024-11-10 | 01:45
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امطار رعدية تنتظرنا... احتمال سيول وتساقط برد
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امطار رعدية تنتظرنا... احتمال سيول وتساقط برد

يستقر الجوّ لغاية الظهر مع استقرار الحرارة فوق معدلاتها، ليبدأ منخفض جوي بالتأثير على لبنان وبشكل تدريجي بعد ظهر اليوم ويستمر لغاية الثلاثاء، يترافق مع امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا (بين عصر ومساء اليوم) وتترافق مع برق ورعد واحتمال تساقط برد وسيول وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال الشاهقة (٢٦٠٠متر). 

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٨ ساحلا وبين ٦ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : قليل السحب يتحول الى غائم بعد الظهر وغير مستقر ممطر بغزارة على فترات احياناً مع بوق ورعد وتساقط البرد وخطر تشكل سيول خاصة السواحل الجنوبية والوسطى
- الرياح : جنوبية غربية نشطة 
وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين : متقلب غائم جزئياً الى غائم مع امطار محلية (٤٠ - ٥٠٪؜) والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر  فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء : متقلب غائم جزئياً الى غائم مع احتمال خفيف لامطار محلية (٢٠ - ٣٠٪؜)والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر  فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
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