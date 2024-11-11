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منخفض جويّ يؤثّر على لبنان...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-11-11 | 02:43
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منخفض جويّ يؤثّر على لبنان...
يؤثّر منخفض جويّ على لبنان حتّى غد الثلاثاء مع تساقط أمطار محلية اليوم وغدًا وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال الشاهقة (٢٦٠٠متر).
وفي تفاصيل طقس اليوم
:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢١ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: متقلب غائم جزئيًا إلى غائم مع امطار محلية (٤٠ - ٥٠٪)
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالًا
وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيّد يسوء جبلًا
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
:
الثلاثاء:
متقلب غائم جزئيًا الى غائم مع احتمال خفيف لامطار محلية (٢٠ - ٣٠٪) والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢١ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الاربعاء:
مستقر غائم جزئيًا إلى غائم مع والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢١ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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