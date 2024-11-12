استقرار مرتقب بالأحوال الجوية... والأمطار تعود في هذا اليوم

طقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية والخفيفة بعد ظهر الثلاثاء، يليه استقرار بالأحوال الجوية لغاية يوم السبت، ليتأثر بعدها لبنان بطقس ممطر الاحد والاثنين مع تدني الحرارة وأمطار وثلوج، والتي ستقترب من عتبة الـ ٢٠٠٠متر حسب آخر التوقعات. وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١١ و ١٨ على ال ١٠٠٠ متر-الجو : متقلب غائم جزئياً الى غائم مع احتمال خفيف لامطار محلية (٢٠ - ٣٠٪؜)- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة اجمالاوسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاربعاء : مستقر غائم جزئياً الى غائم مع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/سالخميس : مستقر غائم جزئياً الى غائم مع والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س