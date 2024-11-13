منخفض جوي بإنتظارنا مساء الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم ولغاية السبت مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ليتأثر بعدها لبنان بمنخفض جوي ممطر مساء الأحد والإثنين مع تدن بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال بحسب آخر التوقعات.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئياً

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس مستقر وغائم جزئياً الى غائم. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: الطقس مستقر وغائم جزئياً الى غائم. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.